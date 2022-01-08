Kurbanlar kesildi, dualar edildi
Hayrat Vakfı’nın Kahramanmaraş’a kazandıracağı Uluslararası Hafızlık Ve Eğitim Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 17:26
Büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ve Kahramanmaraşlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende kurbanlar kesildi, dualar edildi.
Burada açıklamalarda bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Hafızlık Ve Eğitim Merkezi’nin hayırlara vesile olmasını diledi.
Kahramanmaraş Hayrat Vakfı yetkilisi Bünyamin Topçuoğlu’da yapılacak olan 250 kişilik hafızlık ve eğitim merkezi hakkında bilgiler verdi
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
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