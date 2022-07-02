Kurbanlık pazarında hareketlilik başladı!
Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamlayan Besiciler, Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanlarını Kurban Pazarında Satışa Çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2022, 14:27
Büyük Ve Küçükbaş Hayvanlar Kısa Süre Önce Pazarlardaki Yerlerini Alırken, Besiciler Ellerindeki Kurbanlıkların Bir Kısmını Şimdiden Satmanın Mutluluğunu Yaşıyor.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Her Bütçeye Göre Kurban Satışlarının Olduğunu Söyleyerek Vatandaşların Mutlaka Kurban Pazarına Uğraması Gerektiğine Vurgu Yaptı.
Besiciler İse Sosyal Medya Ve İnternetten Alınan Kurbanların Doğru Olmadığını Söyleyerek Mutlak Suretle Kendilerinin Gelip Görerek Alması Gerektiğinin Söyledi.
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