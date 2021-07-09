Kurbanlık satış noktaları belli oldu!

Kurban bayramına kısa bir süre kala Kahramanmaraş’taki kurban pazar yerlerinde de hareketlilik başladı.

Bu sena Kahramanmaraş'ta 3 ayrı noktada satış yerleri kurulacak vadandaşlara hizmet vereçek.

Kasplar Odası Başkanı Mehmet uyduran bu süreçle ilgili aksu habere özel bilgiler verdi.