Kurbanlık Yetiştiricileri Çifte Bayram Yaptı

Hayvan Pazarı'na Kurbanlıklarını Getiren Çok Sayıda Yetiştirici, Satışlar Dolayısıyla Adeta Çifte Bayram Yaptı.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran İse Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Üreticinin Satışlardan Memnun Olduğunu Ve Pazarda Hayvanın Kalmadığını Söyledi.