Kurbanlık Yetiştiricileri Çifte Bayram Yaptı
Kurban Bayramı Dolayısıyla Kahramanmaraş’ta 3 Noktada Kurulan Kurbanlık Pazarlarında Hayvanların Neredeyse Tamamını Satan Yetiştiricilerin Yüzleri Güldü.
KAHRAMANMARAŞ 02.08.2020, 17:12
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Hayvan Pazarı'na Kurbanlıklarını Getiren Çok Sayıda Yetiştirici, Satışlar Dolayısıyla Adeta Çifte Bayram Yaptı.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran İse Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Üreticinin Satışlardan Memnun Olduğunu Ve Pazarda Hayvanın Kalmadığını Söyledi.
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