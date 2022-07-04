Kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini almaya başladı!

Onikişubat ilçesinde satışa sunulan bir ton ağırlığındaki "paşa" adlı boğa, alıcısını bekliyor.

Besici Ali Uyduran tarafından yetiştirilen 2 buçuk yaşındaki boğa, kurban bayramı için satışa çıkarıldı. simental ırkı "paşa" adlı boğa, diğer boğa ve sığırların yanında cüssesiyle dikkat çekiyor.

"Paşa" ismini verdikleri tosunun 1 ton ağırlığıyla pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu belirten uyduran, "paşa’nın canlı kilo 60 liradan satışa sunduk, en az 500 kilo karkas et çıkacağını tahmin ediyoruz " diye konuştu.