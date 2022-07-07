Kurbanlıklar 'Ruef' tekniği ile kesime hazır
Kaçan kurbanlıklar, kurbanlığını yakalayabilmek için peşinden koşturan vatandaşlar. manzara bilindik, hemen hemen her kurban bayramında yaşananlar aynı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 16:03
Geliştirilen teknik sayesinde bu görüntüler artık son buluyor.
Ruef adı verilen yöntemle büyükbaş bir kurbanlığı kesime hazır hale getirmek hiç te zor değil. peki, ama nasıl?
Hayvanları muayene etmek amacıyla geliştirilen bu teknikle hayvan kısa süre içinde kesime hazır hale getiriliyor.
Tekniğin amacını ise Dulkadiroğlu Mezbaha Nesi Kasaplarından Bülbül Kuruçay Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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