Kurbanlıklar 'Ruef' tekniği ile kesime hazır

Geliştirilen teknik sayesinde bu görüntüler artık son buluyor.

Ruef adı verilen yöntemle büyükbaş bir kurbanlığı kesime hazır hale getirmek hiç te zor değil. peki, ama nasıl?

Hayvanları muayene etmek amacıyla geliştirilen bu teknikle hayvan kısa süre içinde kesime hazır hale getiriliyor.

Tekniğin amacını ise Dulkadiroğlu Mezbaha Nesi Kasaplarından Bülbül Kuruçay Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.