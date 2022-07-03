“Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim” Kahramanmaraş’ta
Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Global TV ekranlarında yayınlanan ‘Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim’ program çekimlerinin durağı Kahramanmaraş oldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2022, 13:23 03.07.2022, 13:31
Eski Bakan Tüzmen, ilk gün Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş’ın tarihi ve güzelliklerini gezerek izleyicilere Kahramanmaraş’ı tanıtma fırsatı buldu.
Program çekimlerine eşlik eden Başkan Güngör, hem şehrin tarihi güzelliklerini hem de göreve geldiği günden bu yana Kahramanmaraş’ın çehresini değiştiren çalışmalarını eski bakan Tüzmen’e anlattı.
Daha sonra Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Baş konuş yaylasına giderek yaylaya olan hayranlığını şu sözlerle anlattı.
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