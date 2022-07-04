Kursiyerler aldıkları eğitimle ara eleman olarak çalışabilecek
AB tarafından desteklenen istihdam için mesleki eğitim programı kapsamında Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü ile kasaplar odası "Besi Sığırcılığı" meslek kursu eğitimleri başladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2022, 14:51
24 kursiyer in katıldığı kurs sonunda kursiyerler bu alanda girişimci olabilecek ya da besi çiftliklerinde ara eleman olarak çalışabilecekler
İmep İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler paylaştı.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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