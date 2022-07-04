Kursiyerler aldıkları eğitimle ara eleman olarak çalışabilecek

24 kursiyer in katıldığı kurs sonunda kursiyerler bu alanda girişimci olabilecek ya da besi çiftliklerinde ara eleman olarak çalışabilecekler

İmep İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler paylaştı.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran projede emeği geçenlere teşekkür etti.