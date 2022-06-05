Kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2022, 12:09 05.06.2022, 16:59
Kursiyerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı halk oyunları gösterisiyle yapıldı
Atatürk meydanında düzenlenen sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların el emeği göz nuru yaptıkları birbirinden farklı ürünleri inceleme fırsatı buldu
Burada açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü feyzi oğuz, “amacımız halk eğitimle vatandaşlarımızı bir araya getirmek.” Diye konuştu
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