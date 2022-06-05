Kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi

Kursiyerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı halk oyunları gösterisiyle yapıldı

Atatürk meydanında düzenlenen sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların el emeği göz nuru yaptıkları birbirinden farklı ürünleri inceleme fırsatı buldu

Burada açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü feyzi oğuz, “amacımız halk eğitimle vatandaşlarımızı bir araya getirmek.” Diye konuştu