Kurtuluş Bayramı, Elbistan’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor!

Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Elbistan ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Elbistan’da kurtuluş mücadelesi meşalesinin yakıldığı ve ilk mitingin yapıldığı Ulu Camii meydanından, ikinci mitingin yapıldığı Nakıp Zade Konağı’na kadar kortej düzenlendi.



Maraş’ın kurtuluşunda Elbistan’ın önemli rol oynadığına değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Maraş’ın kurtuluşunda rol oynayan ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Bizler de bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını belirtmek, ecdadın bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmak için buradayız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşları bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet olarak bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke dinmeliyiz. Elbistan’daki ilk miting Ulu Camii önünde yapılmıştır. İkinci miting 19619’un sonlarında Nakıp Zade Konağı’nda yapılarak Maraş’ın düşman işgalinden kurtarılması için meşale ateşlenmiştir. Maraş’ın kurtuluşunda Elbistan mihenk taşlarından biri olmuştur. Ecdadımız bu mücadelenin kararlılıkla devam etmesi ve zaferle taçlandırılmasında büyük bir pay sahibidir “diye konuştu.

Ulu Cami önünde atlı ve çete kıyafetli grubun önderliğinde başlayan kortej Nakıp Zade Konağı alanına kadar devam etti. Programın sonunda kurtuluş mücadelesi kahramanları için saygı duruşunda bulunulup istiklal marşı okundu.

Korteje Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Halil Köse, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Gül, STK’ üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.