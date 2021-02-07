Kurtuluş bayramı etkinlikleri devam ediyor

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüsle mahallelerde verilen Mehteran Konseri ve davul-zurna dinletisi yoğun ilgi görüyor. Doğukent, Namıkkemal ve Sümbüllü Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüs ile sunulan mehteran konseri ve davul dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.