Kurtuluş bayramı etkinlikleri devam ediyor
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Namık Kemal, Doğukent ve Sümbüllü Mahallelerinde gezen üstü açık otobüsle sunulan Mehteran Konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2021, 11:14
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüsle mahallelerde verilen Mehteran Konseri ve davul-zurna dinletisi yoğun ilgi görüyor. Doğukent, Namıkkemal ve Sümbüllü Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüs ile sunulan mehteran konseri ve davul dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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