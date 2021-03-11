Gerek kurtuluş yıllarında kullanılan silahlar ve geçmiş dönemlere ait materyallerle ile birçok malzemenin sergilendiği Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi’nde hem İstiklal şehrinin destansı hikayesi gelecek nesillere aktarılıyor hem de kurtuluş destanımız yaşatılıyor.

Şimdilerde ise sanal ortamda istenilen müzeye tek tıkla gidilebilmesi, müze kültürünü zayıflatıyor.

Kentin dört bir tarafında kurulan müzelere verdiği tarihi eserlerle geçmişi yâd ettiğimiz her yolculukta emeği olan Antikacı esnafı Cahit Altıgöz,

“Şu anda Kurtuluş Panorama Müzesi’ndeyiz. Bu müzenin önemi şu; dünyada kendi kendine kurtaran ilk şehir ve kahramanlık unvanı alan yine ilk şehir. Kahramanmaraş’taki insanlara bir nebzede olsa geçmişi anlatabilmek, yeni kuşağa bunları ifade edebilmek adına bu müze çok güzel bir çalışma. Ama bu güzel çalışmaları, emekleri ne kadar çok tanıtılsa da bizim çocuklarımızı, kardeşlerimizi bu müzeye getirip gezdirmemiz gerekiyor. Hala panorama müzesini gelip görmeyen var. Şehre gelen herkesi istisnasız olarak ellerinden tutup buraya getirebilmeliyiz. Yapılan panorama müzesi o dönemin eşyalarıyla yapılan ve o dönemi gerçek anlamda yaşatmaya çalışan bir müze. Özellikle genç kardeşlerimizi şehre gelenlerimizi mutlaka Kahramanmaraş’taki Panorama Müzesi’ni gezmelerini öneriyorum.

“MÜZELER BİR ŞEHRİ AYAKTA TUTAN YEGÂNE UNSURDUR”

Son 15 yıldan bu yana birçok ilde geçmişte sosyal yaşamda kullanılmış, savaşta kullanılmış birçok argümanı topladım ve muhafaza ettim. Muhafaza ettiğim birçok antikayı kentimizin dört bir tarafında olan müzelere verdim. Bir şehri ayakta tutan en büyük etken kültürü, tarihi ve müzesidir. Bunlar bir zincirin halkaları gibidir. Şehrimizdeki müzeler aslında baktığınız zaman bir terapi merkezi. Müzeler bize atalarımızın, dedelerimizin savaşta iman gücünün birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. ifadelerine yer verdi.

“33 YILDIR KENDİ ÇABAMLA ARGÜMAN TOPLUYORUM”

33 yıldan bu yana kendi çabalarıyla tarihi argümanlar topladığını belirten Altıgöz, son olarak sözlerine şunları ekledi: “33 yıldan bu yana kendi çabamla, emeğimle topladığım antikalarım var. Topladığım bu argümanlarla eğer destek te verilirse Kahramanmaraş’ta yaşayan bir kurtuluş müzesi yapmak istiyorum. Bu müze benim en büyük hayalim. Materyallerin birebir orijinal kullanıldığı, gerçek hikâyelerle savaş dönemine ait argümanların kullanıldığı bir müze oluşturmak istiyorum.”

Haber: Mehmet DEVECİ