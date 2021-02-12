Kurtuluş Destanı’nı anlatan tiyatro hem duygulandırdı hem de gururlandırdı

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde kurtuluş destanını anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Tiyatroda canlandırılan sahneler hem herkesi duygulandırdı hemde gururlandırdı.

Program sonrası konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ecdadımızın 101 yıl önce sergilediği kahramanlık destanını bizler burada yaşatmaya çalışıyoruz dedi.

Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç programdan dolayı büyükşehir belediyesine teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal yaptığı açıklamada tiyatro gösterisinde duygulandığını dile getirdi.

Program sonrası 101. yılın şerefine havai fişek gösterisi düzenlendi.

Geceyi gündüze çeviren görsel şölen ise vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni topladı.