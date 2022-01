Kurtuluş Gününde “Kırkyamada Kırk Maraş” sergisi

Başkan Okay, 12 Şubat Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi çalışmalarını inceleyerek, “Kurtuluş gününde anlamlı bir sergi olacak” dedi. Dulkadiroğlu Belediyesi Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri kapsamında Bahtiyar Yokuşu’nda Kurtuluş Yürüyüşü ve “Kırkyamada Kırk Maraş” sergi düzenleyecek. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan çalışmalar, Bahtiyar Yokuşu’nda sergilenecek. Sergi çalışmalarını incelemek ve bilgi almak amacıyla Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk’ten sergi hakkında bilgiler alan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu yıl da anlamlı bir sergiye imza atacaklarının altını çizdi. Geçtiğimiz yıl milli mücadele kahramanlarının ön planda olduğu bir sergi gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehrimizin kurtuluş günü münasebetiyle birçok etkinliğe imza atacağız. Bu etkinliklerden bir tanesi de güzel bir sergi olacak. Bu sergide şehrimizin tarihi ve kültürü tema edilecek. Bahtiyar Yokuşu’nda gerçekleşecek olan sergi sonrasında kurtuluş yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bahtiyar Yokuşu’nun Divanlı Cami tarafından başlayacak olan Kurtuluş yürüyüşümüzü de geleneksel hale getirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl geniş bir katılımla bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu yılda aynı coşkuyla hep birlikte kurtuluş yürüyüşümüzü yapacağız.”