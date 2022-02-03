Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Milli Mücadelenin 102. yıldönümü etkinlikleri başlıyor. 4 – 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle tiyatrodan belgesel gösterimine, konserden söyleşi ve panele birçok etkinlik Kahramanmaraşlılarla buluşturulacak. Etkinlik takvimi kapsamında ilk program 4 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Sevilen sanatçı Uğur Işılak, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Kurtuluş Haftası Etkinlikleri

4 – 12 Şubat tarihlerinde ‘Korkma’ temasıyla kutlanacak Kurtuluş Haftası etkinlikleri şu şekilde:

4 Şubat Cuma

Saat 12.00: Şehitlerimiz İçin Tüm Camilerde Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunacak.

Saat 14.00: Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde “Kurtuluş” temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Saat 20.00: Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Uğur Işılak konseri düzenlenecek.

5 Şubat Cumartesi

Saat 19.00: Valilik önünden yürüyüş korteji düzenlenecek.

Saat 20.00: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. İlyas Gökhan ve Doç. Dr. Erhan Alparslan’ın konuk olacağı ‘Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize Kahramanlık Unvanı Verilişi’ isimli panel düzenlenecek.

6 Şubat Pazar

Saat 10.00: Merkez Spor Kompleksi’nde Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Saat 10.00: Batıpark Spor Kompleksi’nde geleneksel okçuluk turnuvası düzenlenecek.

Saat 11.00-13.00-15.00: Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ‘Akıllı Tavşan Momo’ isimli çocuk tiyatrosu sahne alacak.

Saat 18.45: Göksun’da Halk Oyunları Gösterileri seyirciyle buluşacak.

Saat 19.00: Göksun Kapalı Spor Salonu’nda Uğur Işılak konseri gerçekleştirilecek.

Saat 20.00: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘Kahramanlık Türküleri Konseri’ seyirciyle buluşacak.

7 Şubat Pazartesi

Saat 10.00-23.00: Bütün mahallelerde davul zurna gösterileri olacak.

Saat 08.00-17.00: Şehir genelindeki ortaokullarda ‘Çatkapı’ isimli tiyatro öğrenciler için sahne alacak.

Saat 08.00-17.00: İl genelindeki liselerde Mehmet Işık konferansı düzenlenecek.

Saat 08.00-17.00: İl halk kütüphanelerinde kitap sergisi açılacak.

Saat 09.30: Onikişubat ilçesindeki liselerde Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Saat 14.15: Andırın da halk oyunları gösterileri izleyicilerle buluşacak.

Saat 14.30: Andırın da Uğur Işılak dinleyicilerle buluşacak.

Saat 14.30: Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Piazza da halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

Saat 20.00: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

8 Şubat Salı

Saat 10.00-23.00: Bütün mahallelerde davul zurna gösterileri olacak.

Saat 08.00-17.00: Şehir genelindeki ortaokullarda ‘Çatkapı’ isimli tiyatro öğrenciler için sahne alacak.

Saat 08.00-17.00: İl genelindeki liselerde Mehmet Işık konferansı düzenlenecek.

Saat 08.00-17.00: İl halk kütüphanelerinde kitap sergisi açılacak.

Saat 09.30: Onikişubat ilçesindeki liselerde Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Saat 14.30: Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Piazza da halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

9 Şubat Çarşamba

Saat 10.00-23.00: Bütün mahallelerde davul zurna gösterileri olacak.

Saat 08.00-17.00: Şehir genelindeki ortaokullarda ‘Çatkapı’ isimli tiyatro öğrenciler için sahne alacak.

Saat 08.00-17.00: İl genelindeki liselerde Mehmet Işık konferansı düzenlenecek.

Saat 08.00-17.00: İl halk kütüphanelerinde kitap sergisi açılacak.

Saat 09.30: Onikişubat ilçesindeki liselerde Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Saat 14.30: Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Piazza da halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

Saat 20.00: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli tiyatro sahnelenecek.

10 Şubat Perşembe

Saat 10.00-23.00: Bütün mahallelerde davul zurna gösterileri olacak.

Saat 08.00-17.00: Şehir genelindeki ortaokullarda ‘Çatkapı’ isimli tiyatro öğrenciler için sahne alacak.

Saat 08.00-17.00: İl genelindeki liselerde Mehmet Işık konferansı düzenlenecek.

Saat 08.00-17.00: İl halk kütüphanelerinde kitap sergisi açılacak.

Saat 09.30: Onikişubat ilçesindeki liselerde Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Saat 14.00: İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda Ögr. Gör. Dr. Fatih Yavuz, ‘Kurtuluş Savaşı’nda Maraş Milli Mücadelesinin Önemi’ isimli konferans düzenleyecek.

Saat 14.30: Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Piazza da halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

Saat 20.00: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Mehmet Görmez’in katılımıyla konferans düzenlenecek.

11 Şubat Cuma

Saat 08.00-17.00: Şehir genelindeki ortaokullarda ‘Çatkapı’ isimli tiyatro öğrenciler için sahne alacak.

Saat 08.00-17.00: İl genelindeki liselerde Mehmet Işık konferansı düzenlenecek.

Saat 08.00-17.00: İl halk kütüphanelerinde kitap sergisi açılacak.

Saat 10.00-23.00: Bütün mahallelerde davul zurna gösterileri olacak.

Saat 10.00: Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni yapılacak.

Saat 10.30: Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam olayı canlandırılacak.

Saat 10.30: Onikişubat ilçesindeki liselerde Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Saat 10.30: KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi Sezai Karakoç Salonu’nda Doç. Dr. Erhan Alparslan, ‘Arşiv Belgelerine Göre Maraş Milli Mücadelesi’ isimli konferans düzenleyecek.

Saat 10.45: Sütçü İmam Türbesi ziyaret edilecek.

Saat 11.00: Şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek.

Saat 11.30: Bahtiyar Yokuşu yürüyüşü yapılacak.

Saat 11.15: Dulkadiroğlu Arık Taziye Evi Bahçesi’nde "Kırk Yama Kırk Maraş" isimli sanat sergisi açılacak.

Saat 12.00: Tüm camilerde Cuma namazı hutbesinde Maraş'ın milli mücadelesi anlatılacak.

Saat 14.00: Saat 14.30: Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Piazza da halk oyunları gösterileri sahnelenecek.

Saat 20.00: Valilik Meydanı’nda tiyatro ve Kıraç konseri düzenlenecek.

12 Şubat Cumartesi

12 Şubat Kurtuluş Haftası’nın son gününde ise etkinlikler Maraş Kalesi’nde İstiklal Madalyası’nın şanlı bayrağımıza takılmasıyla başlayacak. Saat 10.00’da Valilik Meydanı’nda kent protokolünün ve vatandaşların da katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayacak etkinlikler geçit töreninin yapılmasıyla son bulacak. Etkinliğin son gününde ‘Ya Vedud’ isimli kısa film ve ‘Kurtuluş Destanı’ isimli tiyatro gösterisi sahnelenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.