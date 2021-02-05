Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri başlıyor. 5 – 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler, şehitlerimizin anılması için camilerde yapılacak hatim duası ile başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin organizesi ile “İstiklal İlham Verir” teması ile düzenlenen etkinler, pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. 5 Şubat Cuma günü (yarın) başlayacak etkinliklerin ilk günü şu şekilde:

Saat 12.00’de Ulucami ve ilçelerde Müftülük tarafından belirlenen camilerde şehitlerimiz için Hatim Duası

Saat 13.30’da Atatürk Meydanı’nda Âlem-i İslâm’a Hitap Beyannamesi Flashmobu (Sokak Gösterisi)

Saat 19.00’da Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde Lazer Gösterisi

Saat 20.00’da Hacı Mustafa, Aksu, Erkenez ve İstasyon Mahallelerinde üstü açık otobüs ile şehir gezisi vedavul zurna eşliğinde mehteran gösterisi