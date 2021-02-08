Kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
İstiklal İlham verir adlı sloganla başlatılan kurtuluş haftası etkinlikleri sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2021, 14:10 08.02.2021, 15:53
Milli mücadelenin 101. yılında büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi görüyor.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde büyükşehir belediyesi tarafından kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Pandemi kuralları nedeniyle vatandaşa kapalı olan etkinlik Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanarak izleyiciyle buluştu.
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