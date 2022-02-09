Kurtuluş Haftası Yarışmalarında Ödüller Verildi

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkan Güngör, “Kurtuluş Haftamız kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. Bu yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında şehir genelinde öğrenciler arasında düzenlenen yarışmaların ödül törenine katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile öğrenciler ve yakınları katıldı.

Resim, Şiir ve Mektup Yarışmaları

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milli Mücadelemizin 102. yıl dönümünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz arasında resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz bizler için bir inci. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ancak yarışma kuralları gereği bir sıralama yaptık ve dereceye giren öğrencilerimize ödüller takdim edeceğiz. Dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Bu kapsamda yarışmalarımıza destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz nezdinde tüm yönetici ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hediyeler Takdim Edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yarışmalar kapsamında birinci olan öğrencilere bisiklet, ikinci olan öğrencilere tablet, üçüncü olan öğrencilere akıllı saat, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise akıllı bileklik hediye edildi.