Kurtuluş Haftası’nda Dolu Dolu Etkinlikler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor. ‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası dördüncü gününde birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. 7 Şubat Pazartesi günü etkinlik takvimi kapsamında şehir merkezinde bütün mahallelerde davul zurna gösterileri düzenlenecek. Yine aynı gün il genelindeki ortaokullarda Sahne Maraş oyuncularının canlandıracağı ve milli mücadele kahramanların anlatıldığı ‘Çatkapı Tiyatro’ isimli oyun sahnelenecek. İl genelindeki liselerde ise tarihçi yazar Mehmet Işık tarafından ‘Maraş Milli Mücadelesi’ konferansı verilecek. 7 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek diğer bir etkinlikte ise İl Halk Kütüphanelerinde kitap sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimi kapsamında saat 09.30’da Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonu’nda Onikişubat ilçesinde bulunan liseler arası Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası düzenlenecek.

Halk Gösterileri Devam Ediyor

Kurtuluş Haftası etkinlikleri 7 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek halk gösterileriyle devam edecek. Etkinlik takvimi kapsamında saat 14.30’da Demokrasi Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde KKTC ve yurt içinde pek çok şehirden gelen halk oyunları ekipleri gösteriler sergileyecek. Saat 20.00’da ise yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen halk oyunları ekipleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde dans gösterileri sahneleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlediğimiz halk oyunları gösterilerimize ve diğer etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.