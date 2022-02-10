Kurtuluş Haftası’nda Görmez ve Yavuz Konferansı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 10 Şubat Perşembe günü (yarın) iki konferans düzenlenecek. Saat 14.00’da İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek programın konuğu Öğr. Gör. Dr. Fatih Yavuz olacak. ‘Kurtuluş Savaşı’nda Maraş Milli Mücadelesinin Önemi’ konulu konferansta Maraş’ın Milli Mücadelesi, Milli Mücadele kahramanları, Maraş’ın diğer Anadolu şehirlerine verdiği ilham gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

Mehmet Görmez ile Rahmani Ahlak

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de Prof. Dr. Mehmet Görmez konferansı olacak. Saat 20.00’da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde, Saadettin Acar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda Rahmani Ahlak konusu ele alınacak. Gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili olarak Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşların programlara davetli olduğu belirtildi.