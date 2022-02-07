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Kurtuluş Kupası için ilk düdük çaldı!

Onikişubat Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Liselerarası Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvasında ilk maç Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in katılımıyla başladı.

KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 12:28
Kurtuluş Kupası için ilk düdük çaldı!

Onikişubat Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılına ithafen düzenlenen gerçekleştirilen Liselerarası Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası başladı. Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, önümüzdeki yıl daha çok branşta müsabakaların olacağını söyledi.

“KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞ SAVAŞI DESTANININ BAŞKENTİDİR”

Başkan Mahçiçek, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kahramanmaraş bilge insanların kenti. Gerçekten de edebiyatın başkentiyiz. Ama esas Kahramanmaraş kurtuluş savaşı destanının başkenti. Birinci dünya savaşından sonra Osmanlı imparatorluğumuzun dağıtılmasından sonra Türkiye o günkü işgalci devletler tarafından işgal edilmişti. Bunlardan bir tanesi de Kahramanmaraş’tı. Kahramanmaraş önce İngilizler tarafından sonra da Fransızlar tarafından işgal edildi. Ama bu memleketin güzel insanları o Fransızların işgali altında yaşayamazdı, yaşamadı da. Hiçbir askeri gücü olmadan, silah mühimmatı olmadan ama o istiklale olan güveniyle ayağa kalktı. O her türlü silaha ve donanıma sahip Fransız askerleriyle geceli gündüzlü savaştı ve 22’nci günün sonunda Fransız askerlerini Kahramanmaraş’ımızdan kovdu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA ÇOK BRANŞLARDA MÜSABAKALAR DÜZENLEYECEĞİZ”

Dolayısıyla istiklal savaşımızın başlangıcı Kahramanmaraş’tadır. Yani Kahramanmaraş istiklalimizin başkentidir. İşte bu bağlamda bu yıl 102’nci yılını kutlayacağımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na ithafen onun adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle Amatör Spor Kulüplerimizle beraber Kurtuluş Kupası adı altında liselerimize basketbol turnuvası düzenledik. Önümüzdeki yıl daha çok branşlarda müsabakalar düzenleyeceğiz.”

#Onikişubat Belediyesi #Liselerarası Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası
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