Kurtuluş Mücadelesi için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi!

Kortej yürüyüşü Valilik Meydanından hareket ederek başladı. Kortej yürüyüşüne; AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve STK temsilcileri katıldı. Yürüyüşte, kurtuluşun 102’nci yıl dönümüne özel olarak 102 metrelik dev Türkiye bayrağı açıldı. Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği Kortej yürüyüşü Atatürk Meydanında sona erdi.