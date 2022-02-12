Kurtuluş rüzgâri Kıraç’la esti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşiden konferansa, tiyatro gösterimlerinden sergilere kadar birçok alanda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kıraç konseri düzenlendi. Saat 20.00’da Valilik Meydanı’nda başlayan program kapsamında sevilen sanatçı Kıraç, Kahramanmaraşlılarla buluştu. Keyifli bir konsere imza atan Kıraç, sahnede çete kıyfeti giyerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise sanatçıya hediye olarak çiçek taktim etti. Etkinlik öncesi ana sahnede oyuncular arasında Tamer Karadağlı’nın da yer aldığı ‘Kurtuluş Destanı’ tiyatrosunun gösterimi de yapıldı.

“BİZ DÜN DE KORKMADIK, BUGÜN DE KORKMUYORUZ, YARIN DA KORKMAYACAĞIZ”

Tiyatro gösterisi sonrası vatandaşlara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Her ferdi Kahramanmaraş olan hemşerilerim. Kurtuluşumuzun 102. Yılı kutlu olsun. Biz bir davayı, bir gerçek hikayeyi 102 yıldır sürdürüyoruz. Allah ecdadımızdan razı olsun. Bize bu toprakları bırakan, bugün huzur içerisinde yaşamamıza vesile olan ecdadımızı rahmetle, minnetle bir kez daha anıyorum. 2 yıldır Kurtuluş Haftamıza devam ediyoruz. Geçen yıl ‘İstiklal İlham Verir’ dedik; Bu yıl ‘Korkma’ diyoruz. Biz dün de korkmadık, bugün de korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız. Çünkü Kısakürekzadelerden Avukat Mehmet Ali Bey Alemi İslam’a hitap beyannamesinde, ‘Ey Millet-i Necibe-i İslâmiye! Vaktine hâzır ol.’ demiştir" dedi.