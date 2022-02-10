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Kurtuluş Savaşı’nda Türkoğlu'nun rolü

12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Haftası münasebetiyle, Türkoğlu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 'Benim İlçem, Benim Tarihim' adlı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, ilçedeki tüm öğrencilere tarihçi Yazar Mehmet Işık tarafından Kurtuluş Savaşı’nda Türkoğlu ilçesinin önemi anlatılmaya devam ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 12:02 10.02.2022, 12:24
Kurtuluş Savaşı’nda Türkoğlu'nun rolü

Kurtuluş haftası dolayısıyla Türkoğlu Belediyesi tarafından Misak-ı Milli Konferans Salonunda düzenlenen konferansın ikincisi Türkoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programın konuğu tarihçi yazar Mehmet Işık, burada yaptığı konuşmada, “Türkoğlu’nda öğrencilerimizle bir araya geldik. Çok güzel bir programdı. Benim ilçem benim tarihim. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un ve ekibinin hazırladığı bu program tüm okullarda yapılacak ve öğrencilerimize benim ilçem benim tarihimi anlatacağız. Ama bugün biraz daha önemli biraz daha farklı bütün mahallelerde olduğu gibi Türkoğlu şehir merkezinde Sarılar’da, Karalar’da Ceceli’de, Kılılı’da, Çakallıçullu, Hasanağa ve Şerefoğlu’nda bundan 102 yıl önce çok büyük bir destan yazıldı. Bu destanın yazılışında Türkoğlu giriş kapısıydı Bababurun mücadelesi çok önemliydi. Dolayısı ile biz bu tarihi gerçekleri hakikatleri Türkoğlu’nun öğrencilerine Türkoğlu’nun çocuklarına gençlerimize anlatmak için bugün Misak-ı Milli konferans salonunda idik. Gerçekten yoğun bir ilgi vardı. Onlarda sessiz bir şekilde severek dinlediler. Program sonun da Osman Okumuş başkanımızın öğrencilere hediyeleri vardı onları takdim ettik.  Onikişubat kurtuluş haftası münasebeti nedeni ile Osman Okumuş başkanımızı tekrar tebrik ediyorum. Bizi gençlerle bir araya getirdiği için” diye konuştu. Öğrenciler ise Başkan Okumuş’a bu fırsatı kendilerine sunduğu için teşekkür etti. Belediyeden programın 10Mart 2022 tarihine kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

#Kahramanmaraş #Aksu Haber #Aksu Tv #12 Şubat Kahramanmaraşın Kurtuluş Haftası
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