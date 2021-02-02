Kurtuluş’un 101’inci yılında kutlama hazırlıkları başladı!
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlamalarına sayılı günler kalırken, çete kıyafetleri reyonlarda yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2021, 15:42 02.02.2021, 18:47
Büyük bir kahramanlık göstererek, ortada olan işgali direnişiyle kaldıran Kahramanmaraş, kurtuluşunun 101’nci yılında kutlama hazırlıklarına başladı.
Kutlamalar bu sene pandemi gölgesinde kalırken, vatadaşlarda geçmişten gelen çete kıyafeti giyme kültürünü kaybetmemek için kıyafetlere ilgisini gösteriyor.
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