Kurtuluşun simgesi olan çeteler meydanlara çıkarak, kutlamalara başladı!
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle kurtuluşun simgesi olan çeteler meydanlara çıkarak, kutlamalara başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 14:57 09.02.2022, 17:55
Bu anlamda Divanlı Mahallesi Çeteleri kentin kurtuluşu için savaşmış kahramanların giydikleri çete kıyafetleri ile sokaklarda şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor.
Mahalle gençlerinin bir araya geldiği etkinlikte, mahalle muhtarlıklarından aldıkları çete kıyafetleri ile birlikte oluşturdukları küçük gruplarla davul, zurna eşliği ile oynuyor.
Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan, “kurtuluşumuzun 102. Yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz” dedi.
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