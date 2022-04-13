Kuru meyveler vücudun direncini artırıyor, enerji veriyor
Sindirim sisteminin dostu, lif açısından oldukça zengin olan kuru meyvelerin sayısız faydası bulunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 16:40
Lif açısından zengin olan kuru meyveleri özellikle Ramazan Ayında tüketmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
Kuru meyveler, zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlanır. Kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez.
Kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renk renk meyve kuruları da ekleniyor.
Namaz Vakti 13 Nisan 2022
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