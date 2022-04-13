Kuru meyveler vücudun direncini artırıyor, enerji veriyor

Lif açısından zengin olan kuru meyveleri özellikle Ramazan Ayında tüketmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Kuru meyveler, zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlanır. Kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez.

Kayısı, erik, üzüm gibi meyve kurularına tropikal olan meyvelerden kivi, papaya, ananas gibi renk renk meyve kuruları da ekleniyor.