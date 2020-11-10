Kurucaova Mahallesi Karagöz Obasında depo yenileme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Kurucaova Mahallesi Karagöz Obasında içme suyu deposunun eski olması sebebiyle başlattığı depo yenileme çalışmalarını tamamladı.

KAHRAMANMARAŞ 10.11.2020, 18:18
Kurucaova Mahallesi Karagöz Obasında depo yenileme çalışmaları tamamlandı

KASKİ Genel Müdürlüğü ömrünü tamamlamış içme suyu depolarını yenilemeye devam ediyor. Onikişubat İlçesi Kurucaova Mahallesinin Karagöz Obasında İçme suyu ihtiyacını karşılayan 100 tonluk deponun eski olması sebebiyle başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Su hayat, yol medeniyet diyen mahalle muhtarı Şeref BAYIR suyun önemini anlatarak yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin GÜNGÖR'e ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

#Kurucaova Mahallesi #Karagöz Obası #depo yenileme çalışmaları #KASKİ #Kahramanmaraş
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