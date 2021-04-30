"Kurum İçi girişimcilik” konulu seminer düzenlendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Ussal Şahbaz’ın katılımıyla “Kurum İçi girişimcilik” konulu seminer düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 17:22
Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş’ta yaptığı örnek çalışmalarla üyelerinin her zaman yanında yer alarak onlara daha iyi hizmet suna bilmek adına çevrim içi çalışmalarında da seminerler vererek üyeleriyle bir araya geliyor.
Şirket İçi İnovasyon Süreçleri Ve Girişimciliğin Konuşulduğu Etkinlikte Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da söz aldı.
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