"Kurum İçi girişimcilik” konulu seminer düzenlendi

Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş’ta yaptığı örnek çalışmalarla üyelerinin her zaman yanında yer alarak onlara daha iyi hizmet suna bilmek adına çevrim içi çalışmalarında da seminerler vererek üyeleriyle bir araya geliyor.



Şirket İçi İnovasyon Süreçleri Ve Girişimciliğin Konuşulduğu Etkinlikte Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da söz aldı.

