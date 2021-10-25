“Kurumsal iletişimde görgü ve nezaket kuralları” Semineri gerçekleştirildi

Kurumsal İletişim Uzmanı Eğitimci-Yazar İdris Koç’un konuşmacı olduğu "Kurumsal İletişimde Görgü ve Nezaket Kuralları" konulu seminerin ilki, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 16:39 25.10.2021, 18:12

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan katıldı.

Programın açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman yaptı. Kahraman; “eğitim ve öğretimin öğretmen olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bunun gibi her okul ve kurumumuzun da icra edeceği fonksiyonu, başında bulunan eğitim liderinin vizyon ve iletişimi kadardır. Buradan hareketle, her geçen gün yeni süreç ve sorunlarla karşılaştığımız günümüzde, iletişim ve özellikle de kurumsal iletişim daha da önem kazanmıştır. Bu sebeple iyi insan yetiştirmek hedefimiz doğrultusunda okul ve kurumlarımızda devletimizin sıcak yüzünün temsilcisi olarak gayret gösteren ve sorun çözen, bu yönüyle de motivasyona, koordinasyona ve sağlıklı iletişimi sağlamak için kendini geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm takım arkadaşlarımıza bir katkı sunmak amacıyla bir arada bulunuyoruz.” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yoğun haftalar geçirmelerine rağmen eğitim programlarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, “Çünkü eğitim bizim geleceğimiz. Bu programın da önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü iletişim gerçekten çok etkili bir araç. Bunu birçok örnekle ispat edebilirim. Geleceğimizi emanet ettiğimiz bu eğitim ordusunun bu konuda ne kadar özverili olduğunu da çok iyi biliyorum. Bu programın tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, görgü ve nezaket kurallarının sosyal davranışların temelini oluşturduğuna değinerek, “Görgü insanın kendisine olan saygı ve güven duygusunu güçlendirir. Bu saygı ve güven, kişinin dengesiz ve tutarsız davranışlarına da engel olur. Nihayetinde görgünün iletişimde önemli bir rol oynadığı, toplumda uyum içinde yaşamayı kolaylaştırdığı aşikârdır.” dedi.

konuşmaların ardından Kurumsal İletişim Uzmanı Eğitimci-Yazar İdris Koç tarafından “Kurumsal İletişimde Görgü ve Nezaket Kuralları”  konulu seminer gerçekleştirildi.

#Kurumsal İletişim Uzmanı EğitimciYazar İdris Koç
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