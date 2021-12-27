Kuruyemiş satışları arttı!

Uzmanlar ise yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar için fırsatçıların sağlıksız koşullarda ve merdivenaltı üretim yaptığı yerlerden kuruyemiş almaması konusunda uyardı.

Kuruyemiş Satıcısı Naim Çınar, “çerez gruplarında şuanda hareketliliğimiz başladı” dedi.

Konuşmasının devamında çınar, paket satılan çerezlerden ziyade sirkülasyonu çok olan işletmelerden çerez alınmasını söyledi.