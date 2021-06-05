Kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kurye motosikleti ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 23:58 06.06.2021, 16:26
Elbistan’da akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan S. İdaresindeki 46 ADM 355 plakalı kurye motosikleti ile Bayram B. (61) idaresindeki 35 FV 636 plakalı otomobil Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime B. (54) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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