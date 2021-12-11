Kuryelerle ilgili çarpıcı araştırma: Yüzde 21'i ehliyetsiz
Salgın ve mobil uygulamalar motokuryelere olan ihtiyacı artırdı. Yapılan bir araştırmaya göre, hızla büyüyen bu meslek dalının sahiplerinin yüzde 21'inin ehliyeti, yüzde 35,5'inin de sosyal güvencesi bulunmuyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2021, 15:37 11.12.2021, 18:51
Kuryeliğin tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfının başında geldiğini belirten Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan, kuryeliğin tecrübeye dayalı bir meslek olduğunu ve çok dikkat gerektiren bir iş olduğunu belirtti.
Kuryelerin çalıştıkları bölgeyi iyi bilmesinin gerektiğini de vurgulayan Demircan, nagivasyon takibi yapan sürücülerin yola odaklanmadığını söyledi.
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
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