Kuryelerle ilgili çarpıcı araştırma: Yüzde 21'i ehliyetsiz

Kuryeliğin tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfının başında geldiğini belirten Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan, kuryeliğin tecrübeye dayalı bir meslek olduğunu ve çok dikkat gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

Kuryelerin çalıştıkları bölgeyi iyi bilmesinin gerektiğini de vurgulayan Demircan, nagivasyon takibi yapan sürücülerin yola odaklanmadığını söyledi.