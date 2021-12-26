''Kuşlar diyarı'' seyircilerden tam not aldı!
Karacaoğlan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Kuşlar diyarı” çocuk tiyatrosu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 15:21 26.12.2021, 18:44
Velilerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen tiyatroda, büyüklerin sözünün dinlenmesinin önemi, çocuklara eğlenceli şarkılarla anlatıldı.
Necip Fazıl Küldür Merkezinde İzleyicilerin yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatro, veliler ve çocuklar tarafından tam not aldı.
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
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