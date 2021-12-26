''Kuşlar diyarı'' seyircilerden tam not aldı!

Velilerin ve çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen tiyatroda, büyüklerin sözünün dinlenmesinin önemi, çocuklara eğlenceli şarkılarla anlatıldı.

Necip Fazıl Küldür Merkezinde İzleyicilerin yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatro, veliler ve çocuklar tarafından tam not aldı.