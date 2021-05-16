Kuşlara adanmış bir hayat

55 yıldır kuş besleyen ve birçok yarışmada derece alan sapsız, tam kapanmada kuşlarına daha çok vakit ayırıyor.

Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen güzellik yarışmalarında dereceler elde ettiğini ifade eden sapsız şunları söyledi.

“Dünyaya yeni gelen yavrular ile federasyonun düzenlediği yarışmalara katılarak birçok yarışmalarda dereceler elde ettim. Bu kuş türü ötmesiyle değil görünüşüyle ödül alıyor.”