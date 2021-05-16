Kuşlara adanmış bir hayat
Kahramanmaraş’ta yaşayan esnaf emeklisi Nusret Sapsız, çocukluğunda diş doktorunda gördüğü kanarya tutkusu hala devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2021, 15:12
55 yıldır kuş besleyen ve birçok yarışmada derece alan sapsız, tam kapanmada kuşlarına daha çok vakit ayırıyor.
Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen güzellik yarışmalarında dereceler elde ettiğini ifade eden sapsız şunları söyledi.
“Dünyaya yeni gelen yavrular ile federasyonun düzenlediği yarışmalara katılarak birçok yarışmalarda dereceler elde ettim. Bu kuş türü ötmesiyle değil görünüşüyle ödül alıyor.”
26°
açık
Namaz Vakti 16 Mayıs 2021
|İmsak
|03:38
|Güneş
|05:15
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|35
|60
|6. West Ham
|36
|59
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|35
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|36
|53
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|36
|43
|15. Burnley
|36
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|36
|38
|18. Fulham
|36
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|36
|80
|2. Real Madrid
|36
|78
|3. Barcelona
|36
|76
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|36
|56
|6. Real Betis
|36
|55
|7. Villarreal
|36
|55
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|36
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|36
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|36
|30
Günlük GazetelerTümü