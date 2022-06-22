Kusursuz tasarım Yonca Lines!

Mutfak eşyaları sektörünün en büyük üretim tesisine sahip olan Kahramanmaraş’ta Yonca Lines Ev Gereçleri firması yapmış oldukları çalışmalarla kentte ve ülkeye hizmet vermeye devam ediyor.

Lines müşterilerine bünyesinde üretimini yaptığı çelik tencere setleri, çelik çaydanlık, düdüklü tencere, çay semaveri, granit-seramik-teflon tencere setleri ve granit çaydanlıkların satışlarını gerçekleştiriyor.

Yonca Lines Ev Gereçleri firması, Gaziantep yolu üzerinde bulunan Fabrika satış mağazasında perakende ve toptan satış yaparak müşterilerine hizmet veriyor.

Yonca Lines Ev Gereçleri ayrıca fabrika satış mağazasında A’dan Z’ye çeyiz malzemelerinin de satışını gerçekleştiriyor.

Yonca Lines Ev Gereçleri İmalat Mühendisi Ökkeş Arslanyürek Aksu Haber’e yaptığı açıklama da Lines’in yurt içi satışları ve yurt dışı ihracatlarından bahsetti.

Arslanyürek konuşmasının devamında ise Lines’in hedeflerine değindi.