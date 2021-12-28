Kütüphanede Gençlerle Çay Simit Eşliğinde Söyleşi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kütüphanede Çay Simit” programları devam ediyor. Son olarak, Dulkadiroğlu ilçesi Mağaralı Mahallesi’nde bulunan Rasim Özdenören Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte uzman konuklar ve kütüphaneciler gençlerle bir araya geldi. Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan, toplam 80 katılımcının bulunduğu programda Psikolojik Danışman Alpaslan Yurtsever motivasyon semineri verirken, katılımcılara Kültür Yayınları’ndan oluşan dergi ve kitap seti hediye edildi. Öğrencilerin kütüphane alışkanlığı kazanması ve eğitimlerindeki motivasyonlarının artırılması adına etkinliğin önemli bir işlev gördüğünü belirten öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.