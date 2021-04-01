Kütüphaneler haftası çevrimiçi kutlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 57. Kütüphaneler Haftası kutlama etkinlikleri devam ediyor. Kutlama programı kapsamında, 31 Mart Çarşamba (dün) çevrimiçi bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikler, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Al’ın söyleşi programıyla başladı. Uzmanlar, kütüphanelerin geleceği, dijitalleşme ve üçüncü mekân olarak kütüphane kavramları üzerine görüşlerini anlattı. Söyleşi sonrası masal anlatımı etkinliği çocuklarla buluştu. Programda ayrıca kütüphane kullanıcıları arasından oluşturulan müzik grubu Kahramanmaraşlı şairlerin bestelenen şiirlerini seslendirdiği performanslarıyla göz doldurdu.

Gezici Kütüphane’ye Övgü

Düzenlenen söyleşi etkinliğinde konuşan Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, “Kütüphanelerdeki dijitalleşmeyle ilgili internetin varlığının, matbu yayınları engelleyeceğini düşünmüyorum. İnternet sayesinde elbette çok sayıda artı değer sağlanılabilir, özellikle tarama ve danışma noktasında internet ciddi bir kolaylık sağlayacaktır. Kütüphaneler eğer bir üçüncü mekân olarak tasarlanırsa, kitap okuma işlevinin yanı sıra pek çok sosyalleşme imkânını sağlayacak ve bir kütüphane kültürü oluşturulabilecektir. Özellikle kütüphanenin olmadığı yerlerde gezici kütüphane uygulamasının en pratik çözümlerden olduğunu düşünüyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hem yapmış olduğu projelerle, hem de kendi bütçesiyle şehir kütüphaneciliği noktasında ciddi bir aşama kaydetti. İşte Gezici Kütüphane hizmeti de bunlardan birisi” ifadelerini kullandı.

Bilgi Edinim Merkezi Haline Gelmeli

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Al ise konuşmasında, “Dijital Kütüphanecilik dönüşümü kütüphane türlerine göre artık kaçınılmaz bir hal aldı. Tecrübe ettiğimiz pandemi sebebiyle, elektronik kaynakların varlığı kullanıcıların bir ihtiyacı haline geldi. Kütüphanelerin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırıcı, işlevsel ve erişilebilir hale getirilmesi lazım. Yerel ve ulusal aktörlerin işbirliği halinde mekân tasarımları iyileştirilebilir, kaynak sayıları artırılabilir ve kütüphaneler bir ‘bilgi edinim merkezi’ haline getirilebilir. Kütüphane kültürü yalnızca bir okuma kültürü değil, bilgiden yararlanmanın da oluşumunda önemli bir yer teşkil ediyor” dedi.