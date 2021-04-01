Kütüphaneler Haftasında Edebiyat Rüzgârı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler, 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 11.00’de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Etkinliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen’in yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen “Açılış Programı ve Ödül Töreni” etkinliğinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 25 kütüphane dâhil şehir genelindeki tüm kütüphane üyeleri arasından en çok kitap okuyan yetişkin, genç ve çocuk okurlara ödül verildi. Sessiz kitap okuma etkinliğiyle devam eden programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajı okundu. Kitap okuma etkinliğine katılan konukların tamamına Yedi Güzel Adam antolojisinden kitaplar hediye edildi.

Tüm İnsanlığın Hafızasıdır

Bakan Ersoy etkinlikte okunan mesajında, “Kurduğumuz medeniyetin geriye gitmesini önlemek, sürekli gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak için yerine getirilmesi gereken sorumluluğun kurumsal ismi kütüphanedir. İnsanlığın hafızası olan kütüphaneler bilgiye erişimi, onun kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlayarak geçmişimizden geleceğimize uzanan güvenli bir yol inşa eder. Bizler, yaşamın her anında ve herkese hitap eden kurumsal bir kütüphanecilik anlayışını hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca bilişim teknolojilerinin sunduğu olanak ve yenilikleri kullanarak dijital dünyayı da milletimize kütüphane hizmeti sunmak için kullanıyoruz. Kütüphane Haftası vesilesiyle bu denli önemli bir sorumluluğu üstlenen ve özveriyle yerine getiren bütün kütüphane çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Edebiyat Şehrinden Ahde Vefa

Kütüphaneler Haftası programları kapsamında ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 12.00’da “Vehbi Vakkasoğlu Kitaplığı Açılışı ve Söyleşi” etkinliği gerçekleştirildi. Kahramanmaraşlı yazarın adını taşıyacak kitaplığın açılışı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Yazar Vehbi Vakkasoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrası konuşma yapan Yazar Vakkasoğlu, “Hayatımda beni en çok mutlu eden hadiselerinden biri bu mütevazı toplantı oldu. Kitapları bir tohum diye düşünür, nereye düşer, nereden filizlenir bilmeyiz. Ailemizde nesilden nesile intikal eden Necip Fazıl Kısakürek üstada duyduğumuz muhabbet sebebiyle, adıyla anılan bir kütüphanede bir kitaplıkta ismimin olması benim için büyük bir onur kaynağı. Kahramanmaraş’ın edebiyat iklimini soluyan, onunla yetişen biri olarak özellikle bu şehir tarafından böyle latif bir şekilde anılmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Ben bu vesileyle Valiliğimize ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Açılış etkinliği sonrası gerçekleştirilen yazar ve okur buluşması programında Yazar Vehbi Vakkasoğlu'nun imzaladığı kitaplar konuklara hediye edildi.