Kuyumcu kenti Kahramanmaraş’ta “Altınşehir” projesi tamamlandı

2005 yılından beri hayali olduğu projeyi hayata geçiren kuyumcular odası Başkanı Mustafa Öz, projenin hazırlanmasında esnafın desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek. Bu destek ve güven olmasaydı böyle bir şeyi başarma imkânımız olmazdı dedi.

KAHRAMANMARAŞ 23.12.2020, 17:15 23.12.2020, 18:28

Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, 40 dönüm arsa üzerine kurulan ve Yaklaşık 400 işyeriyle, bunun yanı sıra bir toplantı salonu, misafirhane ve sosyal donatılarla 107 bin metrekare kapalı alana sahip olan Altınşehir projesini” bitirdiklerini söyledi.

Başkan Öz, Firmaların taşınma süreci başladı. Şu ana kadar 50 firma taşındı. Yılbaşından sonra bu rakam 100’ü geçecektir ifadesini kullandı.

Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, Altınşehir resmi açılışına pandemi bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı davet edeceklerini de söyledi.

Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, sözlerine şöyle devam etti;

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası’na başkan olma hayalim aslında kent kuyumculuğuna faydalı olunmadığını tespit etmem dolayısıyla başladı. 2005’te Kuyumcular Odası Başkanlığına aday olurken bir hayalim var. Kahramanmaraş’ı dünyada layıkıyla temsil edecek bir sektör haline getireceğiz demiştik. Hedefimiz buydu. Çok şükür bugünleri gördük. Sektörümüz şu anda pandemiden dolayı sıkıntıda olsa da pandeminin bitmesiyle kendini hem altyapı hem de teknoloji olarak hazırlamış bir sektörümüz var. 2005’teki hayalimiz bugün gerçek oldu. Bu projenin hazırlanmasında esnafımızın bize olan destekleri çok önemliydi. Bu destek ve güven olmasaydı böyle bir şeyi başarma imkânımız olmazdı.

Biz ilk bu projeyle yola çıktığımızda hedefimiz tabii ki büyüktü ama başlarda bu kadar talep olacağını düşünmemiştik. Biz yola çıktığımızda kuyumcu esnaflarımız arkamızda durdu ve 40 dönüm arsa üzerine mevcut bugünkü haliyle projemizi tamamladık. Yaklaşık 400 işyeri, bunun yanı sıra bir toplantı salonu, misafirhane ve sosyal donatılarla 107 bin metrekare kapalı alana sahip Altınşehir projesini bitirmiş bulunuyoruz. Firmalarımız taşınma sürecine başladı. Şu ana kadar 50 firma taşındı. Yılbaşından sonra bu rakam 100’ü geçecektir.

Aslında buraya sadece kuyumcu atölyeleri diye bakmamakta lazım. Biz burada bir Avrupa Birliği projesiyle altını daha da doldurmak istedik. Malum biliyorsunuz 3D Modelleme ve Gematoloji Laboratuvarı adı altında IPARD-2 kapsamında kalkınma ajansı destekli bir proje yazdık. 3,8 milyon Euro değerinde bir proje. Projemizde şu anda onaylandı ve makine ekipmanları da alındı. Şu an eğitimler devam ediyor.

Projenin katkısı kuyumculuğa ne olacak; dünyada en gelişmiş donanımlı uluslararası akredite gemoloji laboratuvarımız aynı zamanda da darphane onaylı bir ayar evimiz mevcut. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar gelişmiş laboratuvar ve ayar evi şu anda yok. Kahramanmaraş dünya da şu anda bir ilk. Akreditasyon nedir?

Özellikle değerli ve yarı değerli taşların sertifikalandırılmasını yapacağız. Gerekirse özel taşlar için taşların seri numaralarını taşların içine lazerle işleyeceğiz. Yani bir taş her han gibi bir şekilde kayboldu ya da çalındıysa dünyanın neresine giderse gitsin onun yeri tespit edilecek. Biz bu donanıma sahibiz. Tabi bu kadar donanım yapıldıktan biz artık iç piyasadan çok ihracata yöneleceğiz. Dünyanın her tarafına ihracat yapabilen, kalite kontrollü bir sektör olarak Türkiye ‘ye bir katma değer kazandırmak istiyoruz.

Altınşehir resmi açılışına pandemi bittikten sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı davet edeceğiz. Resmi açılışı bu şekilde yapmak istiyoruz.” Haber: Gökhan Çalı

#kuyumcu kent #Altınşehir #Kahramanmaraş
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