Kuyumcukent’e yeni otopark

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Doğukent Yolu üzerinde yer alan Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nin dış mekânında yeni bir otopark alanı inşa ediyor. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen site alanının bitişiğine, 5 bin metrekarelik ilave bir otopark alanı kazandırılıyor. 360 işletmede yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı tesiste yeni otopark alanının tamamlanmasıyla, önemli bir ihtiyaç daha karşılanmış olacak.