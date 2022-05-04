Kuyumcularda düğün sezonu yoğunluğu

Koronavirüs salgınında yeni normalleşme dönemine girilmesinin ardından düğün sezonunda açılmasıyla birlikte pek çok kentte olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Kuyumcular ise fiyatların daha da yükseleceğini belirterek altın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor.