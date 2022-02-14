Kuyumcularda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu!

Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tektaş yüzük, kolye ve bileklik gibi birbirinden şık hediyeleri tercih ediyor.

Altın ve pırlanta değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler, hediyelerin kalıcılığı gelecek nesillere bile hediye edilebilmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun kapalı çarşı esnaflarından Hayrettin Zabun aşkın ve sevgini simgesi olduğuna dikkat çekerek en çok tercih edilen ürünler hakkında bilgiler verdi.