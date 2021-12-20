Kuzeyde kapanan yüze yakın kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri olan Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapanan 100’e yakın kırsal mahalle yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kahramanmaraş genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürerek devam etti.

Kuzey ilçelerde yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle 100’e yakın kırsal mahalleyle bağlantı sağlanamadı.

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyelerinin koordineli çalışmaları neticesinde, kapanan yollar gün içerisinde yeniden ulaşıma açılarak kırsal mahallelerle bağlantı sağlandı.



Çalışmaları takip eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Cihan Çınar, meteorolojinin yaptığı uyarının ardından ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuzda beklemeleri nedeniyle kapanan yoların kısa süre içerisinde yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Büyükşehir belediyesinin meteorolojik raporlar doğrultusunda hareket etmeye çalıştığına değinen Çınar: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, kuzey ilçeler dairesi olarak hazırlıklarımızın tam olması dolayısıyla büyük bir aksaklık yaşamadık. Geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollara anında müdahale ederek ulaşımı açık tutmaya çalıştık. Şu an yüksek kesimlerde kar yağışı yer yer devam ediyor. Açtığımız yollar yeniden kapanabiliyor ama ekiplerimiz o bölgelere müdahalelerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra acil durumlar için hazır bekleyen ekibimiz var. Aksaklığa meydan vermemek için bugünlerde 7/24 esasına göre vardiya düzenledik. Amacımız vatandaşlarımızın mağdur olmamalarıdır. Canını dişine takıp başarılı bir şekilde çalışma yürüten ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.