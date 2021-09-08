Kuzucak’ta sorunlar büyükşehir’le çözülüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kuzucak Mahallesi’nin büyük bölümü deforme olmuş 3 kilometrelik yolunu sıcak asfaltla yeniliyor. KASKİ ekipleri ise bölgede içmesuyu çalışması gerçekleştirecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Dulkadiroğlu ilçesinin Kuzucak Mahallesi oldu. Yağışlar ve kullanım sıklığı nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan 3 kilometrelik arter sıcak asfalt uygulamasıyla baştan sona yenileniyor. Çevre bölgelerin de ulaşımını sağlayan güzergâhın yenilenmesi, mahalleye erişimi kolaylaştıracak. Aynı zamanda bölgede KASKİ ekipleri tarafından içmesuyu sondaj çalışması da başlatılacak. Yeni su kaynağının mahallede kullanılmasıyla birlikte, içmesuyu ihtiyacı da büyük ölçüde karşılanmış olacak.
Eski Milletvekilinden Hizmet Teşekkürü
Bölgedeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi burada tüm ekipleriyle seferber oldu. Özellikle kırsal bölgelerdeki alt ve üstyapı hizmetlerini son derece önemsiyorum. Bölgelerimizin ihtiyacı tespit ediliyor, ardından süratle yapımı gerçekleştiriliyor. Başkanımız Hayrettin Güngör’ün bu konudaki gayretlerini takdir ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Kuzucak Muhtar Azası Mustafa Kenger ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirtti.
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