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Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor

Kahramanmaraş'ta 380 dekarlık lavanta tarlasına kurulan ve arıların doğal ortamları ile bal üretim aşamalarının gözlemlenebileceği "arı evi", rengarenk kovanlarıyla dikkati çekiyor.

KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 14:49 20.05.2022, 15:08
Lavanta tarlasına kurulan "Arı evi", rengarenk kovanlarıyla ilgi çekiyor

Afşin Belediyesi ile Hacettepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan lavanta tarlasına "arı evi" inşa edildi.
İçine bir kısmı cam olan ve dış yüzeyi boyanan 25 kovan yerleştirilen evde, ziyaretçiler ve görevli personel, arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını kovanların kapaklarını açarak gözlemleyebilecek.
Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım, AA muhabirine, kurulan ev sayesinde arıların her aşamasını takip edebileceklerini belirtti.
- Türkiye'nin ilk arı evi
Özkırım, Türkiye'de ilk olan "arı evi"nde üretilecek balların üniversitelerinde analiz edileceğini, arı kolonilerinin sağlığını kontrol edeceklerini, buraya ülkenin değişik yerlerinden gelecek olanların lavanta çiçeği ve yöreye özgü endemik şifalı bitkilerden üretilen balla karşılaşacağını anlattı.
Doç. Dr. Özkırım, şöyle konuştu:
"Bu arı evi arıcılarımıza örnek olacak. Buradaki uygulamalar bilimsel danışmanlık eşliğinde, en son güncel şekliyle arıcılarımıza aktarılacak. Burada Afşin ile anılacak arı ürünleri üretilecek. Aynı zamanda tüketicilerimize ve üreticilerimize arının sadece bal yapmadığı, başka ürünlerinin de olduğunu gösterme fırsatımız olacak. Polen, propolis üretilecek ve Afşin'e özgü ürünlerle Afşin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde iyi uygulama örneğini gösterecek. İyi uygulamayı üretici ve tüketiciye göstererek arıcılığın gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Arıyı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak arının doğadaki önemi ve arı olmazsa hayatın olmayacağını göstermek istiyoruz."
Yapılan çalışmanın bir örneğinin Slovenya'da olduğuna işaret eden Özkırım, kovanları da api turizme ilgiyi artırmak için renkli olarak tasarladıklarını dile getirdi.
- Üretim süreci izlenebilecek
Özkırım, lavanta tarlasına ziyarete gelen turistlerin "arı evi"ndeki üretim sürecini de izleyebileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"25 kolonimiz var ve ırk olarak da Afşin'in doğasına uygun arı ırkını değerlendirdik. 3 katlı kovanda gelişen arılarımız yukarıya doğru bal depolarken, doğadan topladığı polen ve propolisleri de tuzaklarında biriktirecekler. Arılarımız çiçeğe ulaşmak için çok büyük zahmete girmeyecek fakat hemen yanı başımızda bulunan Binboğa dağlarının bütün zenginliklerinden de faydalanabilecekler."
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise amaçlarının lavanta tarlalarıyla turizm alanında atağa geçirdikleri ilçeyi, "arı evi" projesiyle de dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.
Tıbbi ve aromatik bitkilerle arıları buluşturarak ilçeyi "lavanta ve arı kenti" yapmak istediklerini vurgulayan Güven, insanların artık lavanta ile arı tutkusuna tanıklık edebileceğine işaret ederek projenin 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde hayata geçirileceğini kaydetti.

#lavanta #arı evi #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Kahramanmaraş
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