Lee Cooper, Adana yolu üzerindeki mağazasıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Lee Cooper’da sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde Kurban Bayramına Özel %50’ye varan indirimler başladı.

Özellikle Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla birlikte özel kampanyanın yanı sıra yeni sezon ürünleri de gözleri kamaştırıyor.

Öte yandan Tişört, Sweatshirt, Pantolon ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper Kahramanmaraş’ta vatandaşlara yaptığı kampanyalar ve özel indirimler ile kolaylık sağlamaya devam ediyor.