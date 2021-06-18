Lee Cooper, kalitesi ve  cazip fiyatlarıyla yoğun ilgi görüyor

Sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde 2.ürüne %50’ye varan indirimler devam ederken babalar gününe özel kampanyalarda sizleri bekliyor.

Özellikle babalar gününe özel kampanyanın yanı sıra yeni sezon tüm çocuk ürünlerinde de net %40 indirimler devam ediyor.

Öte yandan tişört, sweatshirt, pantolon ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.