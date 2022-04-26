Lee Cooper Outlet mağazasında sezonun en gözde ürünleri her yaşa hitap ediyor

Ramazan Bayramının da yaklaşmasıyla birlikte özel kampanyaların yanı sıra yeni sezon ürünleri de gözleri kamaştırıyor.

Tişört, Sweatshirt, Pantolon, gömlek ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı kampanyalar ve özel indirimler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.