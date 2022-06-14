Lee Cooper Outlet sezonun en gözde ve yeni ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor

Sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde 2.ürüne %50’ye varan indirimlerle sizleri bekliyor.

Tişört, şort, pantolon ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.

Lee Cooper’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı kampanyalar ve özel indirimler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.