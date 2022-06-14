Lee Cooper Outlet sezonun en gözde ve yeni ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor
Avrupa'nın en eski Denim Markalarından Lee Cooper, Kahramanmaraş OUTLET mağazasında sezonun en gözde ve yeni ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2022, 15:53 14.06.2022, 16:47
Sezonun en gözde ve yeni sezon ürünlerinde 2.ürüne %50’ye varan indirimlerle sizleri bekliyor.
Tişört, şort, pantolon ve daha birçok yeni sezon ürünleri her yaştan bireye hitap ediyor.
Lee Cooper’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı kampanyalar ve özel indirimler vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
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